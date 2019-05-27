Мощные смерчи в Украине: озвучен тревожный прогноз

Смерчи, ураганы, небывалые ливни, адская жара и другие аномальные погодные явления будут наблюдаться все чаще в мире и в Украине.

Об этом OBOZREVATEL рассказала исполнительный директор центра экологических инициатив "Екодия" Ирина Ставчук. Комментируя случаи смерчей, участившихся в Украине, она сказала: "В научных выводах об изменении климата говорится о том, что такие экстремальные погодные явления будут усиливаться".

По ее словам, речь идет о таких явлениях, как смерчи, очень жаркие дни и тепловые волны, когда крайне высокая температура держится очень долгое время, неравномерное выпадение осадков — большое количество за очень короткий период времени в одном месте и одновременно затяжная засуха на территории, расположенной рядом.

Смерч, иллюстрация ГолосUA

Эксперт уточнила: невозможно спрогнозировать, "насколько быстро все это будет увеличиваться в будущем". В то же время "общие тенденции свидетельствуют о том, что аномальные явления будут усиливаться".

Она пояснила, что немаловажную роль будет играть то, какие меры будет применять человечество, чтобы замедлить процесс глобального потепления, прежде всего, "как люди будут сокращать выбросы парниковых газов".

В этом контексте эксперт рассказала: "По сути, перед нами несколько сценариев развития. Сценарий того, куда мир движется сейчас — это 3-4 градуса потепления до конца столетия, то есть превышение катастрофического порога, что может привести к необратимым последствиям. Либо переход на 100% возобновляемую энергетику в середине столетия и полный отказ от ископаемого топлива, при этом мы избегаем страшных необратимых последствий".

В то же время Ставчук подчеркнула: даже при наименее опасном втором сценарии "количество экстремальных погодных явлений все равно будет увеличиваться, будет повышаться уровень мирового океана, будут таять ледники, будет все больше очень жарких дней лета, тепловые волны и прочее. Эти процессы будут продолжаться, их уже не остановить".

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