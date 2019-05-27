ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Мощные смерчи в Украине: озвучен тревожный прогноз

Читать материал на украинском

Смерчи, ураганы, небывалые ливни, адская жара и другие аномальные погодные явления будут наблюдаться все чаще в мире и в Украине.

Об этом OBOZREVATEL рассказала исполнительный директор центра экологических инициатив "Екодия" Ирина Ставчук. Комментируя случаи смерчей, участившихся в Украине, она сказала: "В научных выводах об изменении климата говорится о том, что такие экстремальные погодные явления будут усиливаться".

По ее словам, речь идет о таких явлениях, как смерчи, очень жаркие дни и тепловые волны, когда крайне высокая температура держится очень долгое время, неравномерное выпадение осадков — большое количество за очень короткий период времени в одном месте и одновременно затяжная засуха на территории, расположенной рядом.

Смерч, иллюстрация

Смерч, иллюстрация

ГолосUA

Эксперт уточнила: невозможно спрогнозировать, "насколько быстро все это будет увеличиваться в будущем". В то же время "общие тенденции свидетельствуют о том, что аномальные явления будут усиливаться".

Новости
В Одесском аэропорту пронесся мощный смерч: в сеть попало видео

Она пояснила, что немаловажную роль будет играть то, какие меры будет применять человечество, чтобы замедлить процесс глобального потепления, прежде всего, "как люди будут сокращать выбросы парниковых газов".

В этом контексте эксперт рассказала: "По сути, перед нами несколько сценариев развития. Сценарий того, куда мир движется сейчас — это 3-4 градуса потепления до конца столетия, то есть превышение катастрофического порога, что может привести к необратимым последствиям. Либо переход на 100% возобновляемую энергетику в середине столетия и полный отказ от ископаемого топлива, при этом мы избегаем страшных необратимых последствий".

В то же время Ставчук подчеркнула: даже при наименее опасном втором сценарии "количество экстремальных погодных явлений все равно будет увеличиваться, будет повышаться уровень мирового океана, будут таять ледники, будет все больше очень жарких дней лета, тепловые волны и прочее. Эти процессы будут продолжаться, их уже не остановить".

Новости
Деревья вырвало с корнем: на Житомирщину обрушился сильный ураган. Фото

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивГлобальное потепление
Персона
Ирина Ставчук
Место
Украина
Теги
погодаклиматпотепление
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
1
Интересно
8
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения