Лишняя нога: в тайне перевала Дятлова всплыли новые странности

В сети обнародовали очередную теорию тайны исчезновения туристов на перевале Дятлова в 1959 году. На этот раз исследователи заговорили о фальсификации улик, которые использовались во время расследования трагической гибели 9-и людей.

Так, уральский уфолог Валентин Дегтерев в своем блоге сообщил, что на одной из последних фотографий тургруппы Дятлова может быть запечатлена совсем не она, а другие люди. Помимо этого, на второй фотографии, сделанной во время установки палатки, мужчина "насчитал" лишнюю ногу неизвестного человека.

"Две фотографии сделаны во время установки палатки. Считается, что это предпоследняя фотография группы Дятлова. На ней несколько человек отрывают в снегу яму. Что видно на этих снимках, если их посмотреть внимательно? Какая-то группа людей, что то роет в снегу. Не факт, что устанавливает палатку, так как никаких признаков палатки на снимках нет. Кто эти люди — неизвестно, так как лиц их разглядеть невозможно. Видна только их одежда. Но учитывая тот факт, что во времена СССР одежда у всех была одинаковая, такая одежда могла быть у любой группы туристов", — написал уфолог.

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Относительно второго снимка, сделанного на том же месте, Дегтярев сообщил, что разглядел там неизвестно кому принадлежащую ногу и сделал предположение, что это раненый турист. Соответственно, снимки, которые считались сделанными во время установки палатки, по мнению исследователя, были сделаны во время другого занятия.

"Видимо, кто-то из группы был ранен. Он лежит на снегу, а люди делают укрытие для всей группы. Или они откапывают из снега кого-то ещё?! Трактовать снимки можно по-разному", — написал Дегтярев.

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Отметим, что уфолог Валентин Дегтярев не в первый раз заявляет о "сенсационном открытии" в деле перевала Дятлова. К примеру, ранее он рассказал о причастности шаманов к трагедии.

Как писал OBOZREVATEL, загадку смерти российских туристов пытаются разгадать уже несколько десятилетий. Согласно установленным фактам, группа из 9 туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в ночь на 2 февраля 1959 года, находясь в одной из точек уральских гор. По неизвестным до сих пор причинам студенты среди ночи покинули палатку и не вернулись в нее. Их тела были найдены неподалеку. Некоторые из них были изувечены.