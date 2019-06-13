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Конец света: названы две страны, которые спасутся

7.3тЧитать материал на украинском

На планете Земля существуют особые территории, которые имеют наибольшие шансы на выживание в случае глобальной катастрофы.

"Особенно обращают внимание на Украину и Индию", - рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

"Если все-таки какая-то катастрофа произойдет, какие территории имеют наибольшие шансы к выживанию? Это территории континента Евразия - Центральная Европа и значительная часть Азии", - сообщил он.

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В этом контексте Игорь Мехеда подчеркнул: "Особенно обращают внимание на Украину и Индию, так как под большей частью этих стран лежат мощные гранитные кристаллические щиты".

Конец света, иллюстрация

Конец света, иллюстрация

donpress.com

Как пояснил маг, эти щиты "способны значительно смягчить сейсмическую активность, пришедшую из других регионов планеты, и защитить эти территории от целого ряда катаклизмов".

"Еще одной надежной площадкой являются северные территории Южной Америки", - добавил он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о том, из-за чего и благодаря чему человечество может погибнуть или выжить в случае "конца света" - глобальной катастрофы. Экстрасенс-медиум Максим Гордеев, в свою очередь, назвал еще две страны, которые имеют шанс пережить конец света.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивКонец света
Персона
Игорь Мехеда
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Да! Да! Я так и знал а по другому и не могло быть, конечно - Украина!
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
НОТЕРДАМУС НАСТРАДАЛ... - В УНИТАЗ НАКАКАЛ КАЛ!!!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Кастрюлям только и остается - на магов уповать!
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