Катаклизмы по всему миру: экстрасенс озвучил тревожный прогноз

Период до марта 2020 года будет отмечен множеством катаклизмов, которые будут происходить по всему миру – как на уровне стран, так и на уровне отдельных людей.

"Это очень тяжелый год", - сказал OBOZREVATEL экстрасенс-медиум Максим Гордеев.

"В этом году будет очень много катаклизмов, которые будут вспыхивать внезапно по всему миру. Если у человека были какие-либо скрытые болезни, то они будут выходить наружу. Если в правительстве были какие-то дыры, то они будут выходить наружу. То же самое и с природой. Если в природе есть какие-то слабые места, они будут выходить наружу и будут проявляться", - предупредил он. И добавил, что цель таких испытаний – "укрепление на следующий год".

Постер фильма "2012", иллюстрация НВ Style

Говоря о масштабах возможных катаклизмов, экстрасенс заметил: "Не хочется верить, что речь пойдет о чем-то масштабном. Мне кажется, что это будет происходить точечно, на местном уровне. Думаю, каких-то событий, в результате которых пострадает огромное количество людей, не произойдет".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Гордеев назвал две счастливые страны, которые переживут конец света.

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