Не попадитесь на уловку: как отличить качественный ноутбук от дорогого барахла

Приобретение ноутбука – ответственное дело, к которому требуется подойти с повышенным вниманием. При его выборе следует руководствоваться несколько другими приоритетами, нежели при покупке персонального компьютера, даже если у данной техники схожие характеристики. Требования к тем и другим отличаются между собой, о чем нужно помнить, отправляясь в магазин.

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Удобство в использовании

Основными отличительными особенностями и преимуществами ноутбука является его миниатюрность, особенно по сравнению с персональным компьютером, и мобильность. Получается, что удобству работы за этой техникой стоит уделять первоочередное внимание.

Поэтому при выборе ноутбука следует обратить внимание на детали, которые на первый взгляд могут показаться не такими уж важными. Проверьте, удается ли открывать крышку одной рукой, не придерживая при этом основание. Сделать это довольно просто – следует положить ноутбук на стол, пока он закрыт. Затем попробовать, как открывается его крышка, если взяться только одной рукой. Хороший результат, если это получилось сделать, не сдвигая с места ноутбук, при этом клавиатура, расположенная на нижней части техники, не должна тянуться вслед за крышкой.

Далее техника проверяется на деформацию или излом. Таким образом, удается оценить, качество сборки и пластика, использованного для основного корпуса. Для этого следует взять ноутбук за противоположные углы, сделав движение, подвергающее корпус деформации. Представьте, что вы выжимаете белье. Если корпус качественный, он не будет прогибаться и трещать. Такую технику можно смело покупать.

Конечно, удобство использования зависит от того, сколько будет весить такой ноутбук. В этом случае ориентируйтесь исключительно на свои предпочтения.

Бренд

Теперь необходимо определиться с производителем. Конечно, у каждого могут быть собственные предпочтения. Однако когда дело касается подобной дорогостоящей техники, рекомендуется останавливать свой выбор на компании, которые считается фаворитом по качеству техники, а не по количеству произведенных единиц.

Например, на начало 2020 года самые качественные ноутбуки по оценкам экспертов выпускают Asus, Toshiba, Sony и Apple.

Обратите внимание на экран ноутбука. Если вы планируете много времени проводить за сетевыми играми, следует выбрать матрицу с минимальным временем отклика. Если же вы предпочитаете игры в оффлайне, а также планируете на ноутбуке просматривать фильмы и фотографии, то потребуется IPS-матрица. Если требуется нечто среднее, то ваш выбор – VA.

Чтобы определиться с предпочтительным экраном, рекомендуется взять две фотографии: одну на матовой бумаге, а вторую – на глянцевой. Решите, какой вариант нравится больше и выбирайте именно такой экран.

Технические характеристики

Рекомендации по процессору давать не имеет смысла. Здесь все зависит от финансовых возможностей. А вот при выборе объема оперативной памяти следует учитывать ОЗУ. В данный момент минимально допустимый вариант – 4 ГБ ОЗУ, это базовые модели. Для среднего пользователя потребуется 8 ГБ, дорогостоящие модели для тяжелых и высокопроизводительных игр имеют 16 ГБ оперативной памяти.

Внимательно изучите технические характеристики видеокарты, так как у подавляющего большинства ноутбуков она будет встроенной, так что заменить ее, если возникнет такая потребность, скорее всего, не удастся.

Наконец, оцените количество выходов и емкость аккумулятора. Если с аккумулятором все просто (чем он больше, тем лучше), то в плане разъемов нужно внимательно проверить, чтобы имелись выходы для всего, что вы собираетесь подключить.

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