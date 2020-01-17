Кабмин разрешил украинцам пользоваться интернетом в самолете: детали инновации

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало расширение диапазона частот для мобильной связи, что позволит пользоваться интернетом при перелете самолетом.

Детали нововведения раскрыли в пресс-службе ведомства. Так, 15 января 2020 года Кабмин одобрил постановление, которым внес изменения в Национальную таблицу распределения полос радиочастот и Плана использования радиочастотного ресурса.

В документе прописана возможность доступа к мобильному интернету во время перелетов. Теперь авиаперевозчики получили законную возможность использовать технологии спутниковой связи и предоставлять пассажирам доступ в интернет на всех этапах – от посадки до прибытия.

Кабмин разрешил украинцам пользоваться интернетом в самолете restfor.ru

Отметим, речь идет о внедрении технологии ESOMPs. Это спутниковая радиосвязь с использованием наземных станций на подвижных платформах. Они позволяют развивать большую скорость интернета (до 100 Мб/c) и обеспечивать более стабильную работу независимо от количества людей, которые одновременно пользуются услугами.

Также расширение диапазона положительно повлияет на появление качественного интернета в маленьких селах и отдаленных частях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине почти 700 школ не имели доступа к интернету, а около 9 тысяч учебных заведений – имели менее 30 мегабит.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал