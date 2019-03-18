|Технологии
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

К Земле мчится астероид: NASA сделало предупреждение

6.6тЧитать материал на украинском

К Земле приближается недавно обнаруженный астероид 2019EA2.

Об этом предупоеждает NASA. 30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта.

Он пролетит на расстоянии в 305 тысяч километров от Земли.

Новости
Ближе, чем Луна: к Земле несется самый крупный в 2019 году астероид

К Земле мчится астероид: NASA сделало предупреждение

Астероидами считаются космические тела с диаметром более 30 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, о приближающимся небесном теле ранее писали СМИ. "Недавно обнаруженный астероид, получивший обозначение EA9, пронесется возле Земли на удалении 0,80 расстояния до Луны/0,00204 астрономических единиц (305 179 км / 189 629 миль)", — рассказывали они.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Тег
NASA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
14
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения