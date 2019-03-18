К Земле мчится астероид: NASA сделало предупреждение

К Земле приближается недавно обнаруженный астероид 2019EA2.

Об этом предупоеждает NASA. 30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта.

Он пролетит на расстоянии в 305 тысяч километров от Земли.

Астероидами считаются космические тела с диаметром более 30 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, о приближающимся небесном теле ранее писали СМИ. "Недавно обнаруженный астероид, получивший обозначение EA9, пронесется возле Земли на удалении 0,80 расстояния до Луны/0,00204 астрономических единиц (305 179 км / 189 629 миль)", — рассказывали они.

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