Искусственный интеллект будет искать людей: как это работает

Группа исследователей из Индии обучила искусственный интеллект (AI) искать нужных людей по их росту, гендерной принадлежности и одежде.

Об этом сообщил Hi-news.ru. Технологии AIуже давно используются в системах распознавания лиц и поиске людей при помощи камер видеонаблюдения. Но поиск по новым параметрам значительно сократит время на выявление нужного человека.

Исследователи приводят такой пример. Представьте, что вам известны лишь определенные параметры поиска и примерное место. И вместо того, чтобы отсматривать весь материал со всех камер, можно создать запрос на, например, "женщин в красных рубашках, рост которых 153 сантиметра". Это сузит круг поиска и значительно сократит время на выявление конкретного человека.

В основе системы лежит сверточная нейронная сеть (convolutional neural network, CNN). Это подвид нейросетей, базирующийся на технологии глубокого машинного обучения. CNN в своей работе использует некоторые особенности функционирования зрительной коры головного мозга.

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Если попытаться объяснить простым языком — есть сегменты, которые реагируют на простые сигналы (например, наличие красного цвета) и есть более сложные — конгломерация простых по функциям (к примеру, все виды рубашек). Много мелких сегментов могут являться частью нескольких больших (красными могут рубашки, футболки, штаны и так далее). На построении связей между сегментами нейросеть и может делать вывод о наличии определенных предметов и их свойств.

Точность работы самого алгоритма на данный момент составляет около 60% (нейросеть в среднем верно угадывает 28 человек из 41). Это лишь первая версия алгоритма, который будет улучшаться.

"В настоящее время AI ищет только по росту, цвету одежды и полу. Но никто не мешает добавить дополнительные функции. Кроме того, этот экспериментальный алгоритм идеально подходит для случаев, когда нам нужно собрать данные об определенном человеке. Мы уже знаем его параметры. В этом случае AI будет работать очень точно. А если учесть, что за пару дней в одном только квартале камеры снимают около миллионов часов видео — задача становится невыполнимой для человека, но алгоритм может в несколько сотен раз уменьшить количество часов видео для изучения", - заявили разработчики.

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