Раскрыты первые подробности iPhone 12: какой будет его особенность

Новое поколение флагманских моделей iPhone будет отличаться уменьшенным размером "моноброви".

Схемой обновленной верхней части экрана iPhone поделился YouTube-блогер Джон Проссер в своем Twitter-аккаунте.

В "моноброви" останутся такие компоненты, как фронтальная и инфракрасная камеры, система подсветки, датчик освещения, проектор инфракрасных точек и так далее. Голосовой спикер с микрофоном переедет в верхнюю рамку за пределы выреза.

Перенос разговорного динамика позволит уменьшить вырез не только по ширине, но и по длине. На схеме можно заметить еще и физические кнопки управления в левой и правой боковых частях корпуса смартфона.

В рендере с новой "монобровью" iPhone будет выглядеть так:

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX