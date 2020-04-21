Раскрыты первые подробности iPhone 12: какой будет его особенность

Новое поколение флагманских моделей iPhone будет отличаться уменьшенным размером "моноброви".

Схемой обновленной верхней части экрана iPhone поделился YouTube-блогер Джон Проссер в своем Twitter-аккаунте.

Макс Вайнбах / Twitter

В "моноброви" останутся такие компоненты, как фронтальная и инфракрасная камеры, система подсветки, датчик освещения, проектор инфракрасных точек и так далее. Голосовой спикер с микрофоном переедет в верхнюю рамку за пределы выреза.

iPhone 12 Джон Проссер / Twitter

Перенос разговорного динамика позволит уменьшить вырез не только по ширине, но и по длине. На схеме можно заметить еще и физические кнопки управления в левой и правой боковых частях корпуса смартфона.

мiPhone 12 Джон Проссер / Twitter

В рендере с новой "монобровью" iPhone будет выглядеть так:

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперты сравнили спецификации нового iPhone SE 2020 года выпуска со старой моделью, а также iPhone 11, iPhone XR и iPhone 8.Новую версию телефона iPhone SE. Apple представила 15 апреля.

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