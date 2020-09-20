Facebook заподозрили в шпионаже за пользователями Instagram

Против американской компании Facebook подан иск из-за возможного шпионажа за пользователями приложения Instagram через видеокамеру телефона.

Иск поступил в суд в Сан-Франциско 17 сентября, пишет Bloomberg. Руководство соцсети обвинили в том, что Instagram неправомерно использовал камеры iPhone, специально для сбора "ценных данных о пользователях".

Instagram и Facebook, получая "чрезвычайно личные и интимные персональные данные о своих пользователях, в том числе об их частной жизни дома", могут использовать их для маркетинговых исследований, сказано в исковом заявлении.

Жалобу подала пользовательница приложения из штата Нью-Джерси Бретани Кондит. "Например, Facebook может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram, что обеспечивает их чрезвычайно ценной информацией для своих рекламодателей", – цитирует иск "Голос Америки".

Руководство Facebook от комментариев отказалось. Однако, по их версии, уведомления о том, что Instagram использовал камеру на телефоне, были ложными и вызванными ошибкой приложения. В компании уверяют, что эта ошибка уже исправлена.

Как писал OBOZREVATEL, ранее компания Facebook заявила об удалении ряда учетных записей, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей", из-за участия в иностранных кампаниях воздействия.