В США создали мощнейший суперкомпьютер в мире: опубликовано фото

Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики США заявили о создании мощнейшего суперкомпьютера Summit.

По данным издания MIT Technology Review, новая машина способна производить до 200 петафлопс – около 200 млн миллиардов вычислений в секунду.

"Для сравнения, каждый человек на Земле ежесекундно проводит операцию в течение 305 дней, что машина может сделать в мгновение ока. Summit на 60% быстрее, чем TaihuLight (китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight. - Ред), и почти в восемь раз быстрее, чем машина под названием Titan", – говорится в материале.

Отмечается, что суперкомпьютеры уже массово используются в промышленности: от проектирования новых самолетов до создания материалов, а также разработок ядерного оружия.

Если США действительно создали самый мощный суперкомпьютер, у американских исследователей и вооруженных сил будет дополнительное преимущество.

По данным команды создателей, Summit - это первый суперкомпьютер, разработанный с нуля для запуска приложений AI. Он имеет более 27 тысяч чипов GPU от Nvidia, чьи продукты перегружают множество приложений, а также включает в себя некоторые чипы IBM Power9, которые компания запустила в 2017 году.

Ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимостей от наркотических веществ.

Кроме того, машину могут применять для климатического моделирования, что в дальнейшем позитивно скажется на точности прогнозов погоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Китай на протяжении долгих лет соревновались в создании самого мощного суперкомпьютера. В 2016 году в Китае создали машину Sunway TaihuLigh с производительностью в 93 петафлопс.