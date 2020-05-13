Компания Google предупредила о закрытии своего музыкального потокового сервиса Play Music.

До конца этого года компания буде присылать много уведомлений о том, что приложение больше не будет доступно, сообщается в блоге Google.

Google объявил о закрытии сервис Play Music pixabay.com

В связи с этим пользователям предложили перейти в YouTube Music.

"Пока пользователи будут иметь доступ к обоим сервисам. Мы хотим убедиться, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому будем присылать много уведомлений в течение этого года до тех пор, пока пользователи больше не смогут иметь доступ к Google Play Music", – уточнили в компании.

Подробные инструкции о полном переносе истории и контента в новый сервис будут направлены всем пользователям.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллионы владельцев смартфонов на платформе Android оказались в опасности из-за приложения Google Allo. Система начала предупреждать пользователей о том, что мессенджер заражен.

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