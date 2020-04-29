Facebook запустила аналог Zoom – Messenger Rooms: как он работает

Компания Facebook представила новый сервис Messenger Rooms (аналог Zoom или HouseParty), который должен улучшить качество видеосвязи на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает пресс-служба, в Messenger была добавлена возможность видеоконференции до 50 человек.

Messenger Rooms

Чтобы начать пользоваться Messenger Rooms даже не нужно быть зарегистрированным в соцсети Facebook. Организатор видеоконференции сам делится ссылкой на чат, добавляя новых пользователей, блокируя или удаляя их.

Messenger Rooms

Отмечается, что продолжительность разговоров в Rooms не ограничена. Также во время беседы можно использовать графические фильтры и маски.

Messenger Rooms

Messenger Rooms

Также изменения коснулись WhatsApp и Instagram. Так, в мессенджере число участников видеозвонков увеличили вдвое до 8 человек, а в соцсети теперь можно смотреть прямые трансляции с веб-версии. Также в Instagram разрешили сохранять видеотрансляцию в IGTV, что позволит просматривать записи в любое время.

Звонки в WhatsApp

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook заявила, что будет удалять страницы, посвященные акциям протеста против самоизоляции во время пандемии коронавируса.

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