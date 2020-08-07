Facebook показала свою версию TikTok: в чем отличие

Компания Facebook представила свой аналог популярного приложения TikTok. Новый сервис для записи коротких видео получил название Reels.

Приложение от Facebook позволяет создавать видео до 15 секунд с фоновой музыкой и различными эффектами. Полученным роликом можно делиться в соцсетях, передает Slash Gear.

Запись видео можно произвести в один дубль или склеить из нескольких частей. Также можно загружать отдельные ролики из галереи смартфона.

По аналогии с TikTok у Reels есть также собственная версия страницы For You – лента Explore Feed, где можно будет увидеть подписки и публикации популярных аккаунтов в Instagram.

Приложение Reels от Facebook

Создатели Reels отметили, что в отличие от TikTok программа от Facebook привязка к масштабной экосистеме компании, что позволяет пользователю делиться видео в Instagram.

Reels доступен более чем в 50 странах для смартфонов на iOS и Android.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Microsoft намерена купить TikTok.

Отметим, что в США решили запретить TikTok из-за национальной угрозы.