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Facebook показала свою версию TikTok: в чем отличие

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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Facebook показала свою версию TikTok: в чем отличие

Facebook запустила аналог TikTok.

Компания Facebook представила свой аналог популярного приложения TikTok. Новый сервис для записи коротких видео получил название Reels.

Приложение от Facebook позволяет создавать видео до 15 секунд с фоновой музыкой и различными эффектами. Полученным роликом можно делиться в соцсетях, передает Slash Gear.

Запись видео можно произвести в один дубль или склеить из нескольких частей. Также можно загружать отдельные ролики из галереи смартфона.

По аналогии с TikTok у Reels есть также собственная версия страницы For You – лента Explore Feed, где можно будет увидеть подписки и публикации популярных аккаунтов в Instagram.

Приложение Reels от Facebook

Приложение Reels от Facebook

Создатели Reels отметили, что в отличие от TikTok программа от Facebook привязка к масштабной экосистеме компании, что позволяет пользователю делиться видео в Instagram.

Reels доступен более чем в 50 странах для смартфонов на iOS и Android.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Microsoft намерена купить TikTok.

Отметим, что в США решили запретить TikTok из-за национальной угрозы.

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