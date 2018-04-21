Ударить ракетами по Крыму: названы условия для размещения украинского "Байконура"

Украине для успешного развития своей космической отрасли совсем не обязательно иметь свой космодром.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по космическим и энергетическим вопросам Валерий Боровик.

"Посмотрите, у нас некуда сбрасывать ступени ракет. Если мы даже заберем Крым и там сделаем (космодром. – Ред.), куда сбрасывать ступени ракет? Почему это делается в безлюдных местах или островах? Потому что там сбрасываются эти токсичные отходы, ступени", - отметил он.

По его словам, в мире достаточно полупустующих площадок, аренда которых намного дешевле строительства собственной.

"Есть пустующие космические площадки. В Швеции, которая запускала ракеты и зонды, Австралии, о которой сейчас говорит наше Космическое агентство. У нас с ними хорошие отношение, и наш человек работал над первым австралийским спутником, и глава австралийского космического агентства его друг. Не обязательно у нас это делать, вбухивать миллионы", - подчеркнул Боровик.

С некоторой оговоркой запуск ракет с территории Украины возможен для легких ракетоносителей с передвигающейся пусковой установкой.

"У нас очень густонаселенная территория. Сначала, возможно, туда (Крым) нужно ракеты позапускать, чтобы забрать, а потом поставить там ракетоносители. Но давайте не фантазировать", - пошутил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Боровик рассказал, как Украине остаться в числе держав, обладающих космическими технологиями.