Эксперты рассказали, что ждет смартфоны в 2021 году

Аналитики спрогнозировали, какие мобильные приложения и сервисы будут самыми популярными у пользователей смартфонов в 2021 году.

Анализ провела аналитическая платформа App Annie, передает 4pda. По их данным, приложение TikTok в следующем году соберет 1,2 млрд активных пользователей в месяц. Эксперты отметили, что база сервиса выросла втрое в сравнении с прошлым годом.

Аналитики также сообщили, что владельцы смартфонов будут больше использовать свои устройства – приблизительно 1,3 триллионов часов в год. Например, общий среднегодовой темп роста (CAGR) по категориям составит: "Образование" – 67%, "Бизнес" – 57%, "Шопинг" – 40%.

На мобильные игры пользователи в 2021 году могут потратить больше 120 млрд долларов. Отмечается, что в 2020 году среднее количество еженедельных скачиваний игр по всему миру выросло на 15%. Кроме того, в 2021 году рынок мобильной рекламы может достичь 290 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики составили прогноз, какими будут цифровые устройства через 10 лет.