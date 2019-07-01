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Эфа Форина
Эфа Форина
астрологВсе статьи автора

Затмение 2 июля: каким знакам Зодиака и чем оно грозит

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2 июля 2019 года произойдет солнечное затмение.

Каждое затмение по-своему уникально, не исключение и солнечное затмение 2 июля. Его пик выпадает на 19:24 по Гринвичу, или на 22:24 по киевскому времени, и будет происходить в знаке Рак. Затмение можно будет наблюдать в районе Тихого океана, в ряде стран Южной Америки. Мы в Украине его не увидим.

Рак – достаточно мистический знак Зодиака. Он находится в связке с Козерогом. Поэтому люди, рожденные под этими знаками, прочувствуют влияние затмения больше. Оно также затронет Овнов, Тельцов и Скорпионов.

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Предостережения, касающиеся солнечного затмения, таковы: повышается опасность аварийных ситуаций, скандалов, эмоциональных срывов, неконтролируемой агрессии, неуправляемости человеческими ресурсами, обострения заболеваний, особенно сердечнососудистых.

Восход солнца в горах, иллюстрация

Восход солнца в горах, иллюстрация

http://fonday.ru

Кроме того, люди будут склонны поддаваться на лесть. Человеку будут говорить: "какой ты хороший, какой ты классный". В какой-то момент он теряет контроль, и от него очень легко можно получить какие-то дивиденды.

Следует относиться с большой осторожностью к новым знакомствам, особенно к романтическим, которые происходят в затмение. Они могут влиять на нашу жизнь как с хорошей точки зрения, так и с плохой. Опасность состоит в том, что можно не увидеть истинные мотивы своего нового знакомого (знакомой). Например, корысть или что-то подобное.

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В день затмения не следует подписывать никаких договоров.

Что можно делать? Принято считать, что на солнечное затмение мы что-то приобретаем, на лунное – от чего-то избавляемся. Я использую любое затмение для устранения негатива и добавления в свою жизнь желательных моментов.

Можно программировать себе счастье и удачу путем проведения определенных медитативных практик.

Например, можно взять 2 желтые свечи, поставить между ними стакан воды. За несколько минут до пика затмения нужно сесть в медитацию лицом на восток. Желательно в удобной свободной одежде, не синтетической. Необходимо представить ту одну-единственную ситуацию, которую вы хотели бы видеть реализованной в своей жизни. Чтобы как-то решилось дело, или чтобы события развивались определенным благоприятным образом.

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Можно нарисовать желаемое будущее на бумаге. Единственное, на что обратите внимание: когда вы изображаете себя, ногами вы должны стоять на земле, а не витать в воздухе. У вас должна быть опора.

Можно использовать и "карты желаний" - наклеивать символы того, чего вы хотите, на отдельный лист или холст. Если поместить его в юго-восточный или южный сектор квартиры, это будет работать прекрасно. Хорошо такие карты работают, если вешать их на холодильник или в спальне – в том месте, куда вы смотрите сразу же после пробуждения.

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Автор
Эфа ФоринаЭфа Форина
Темы
ЭксклюзивСолнечное затмение
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