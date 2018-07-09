Обмануть спецслужбы: раскрыт секрет необычного фитнес-приложения

Приложение для фитнеса Polar раскрывает адреса и людей, работающих на секретных объектах, таких как спецслужбы, военные базы и аэродромы, места хранения ядерного оружия и посольства во всем мире.

Об этом идет речь в совместном исследование платформ Bellingcat и De Correspondent.

Компания, известная тем, что сделала первый в мире беспроводной датчик сердечного ритма, использует сайт Polar Flow как социальную платформу, где пользователи могут делиться своими результатами. Отмечается, что, по сравнению с аналогичными услугами Garmin и Strava, Polar публикует больше данных о каждом пользователе.

Отследить эту информацию очень просто через сайт: нужно найти военную базу, выбрать упражнение, опубликованное там, чтобы определить прикрепленный профиль, и посмотреть, где еще этот пользователей упражняется.

bellingcat.com

Поскольку люди, как правило, включают свои фитнес-трекеры при выходе из дома, они невольно отмечают свои дома на карте. Пользователи часто используют свои полные имена в своих профилях и подкреплют их фотографией, даже если они не подключали свой профиль Facebook к учетной записи Polar.

Polar не единственное приложение, выполняющее такие функции, но разница между ним и другими популярными фитнес-платформами, такими как Strava или Garmin, заключается в том, что на их сайтах нужно перейти на профиль конкретного пользователя, чтобы просмотреть его сеансы, каждый из которых открывается на отдельной карте. Более того, они часто ограничивают количество занятий, которые можно просмотреть.

Polar же показывает все сеансы пользователя, начиная с 2014 года во всем мире на одной карте.

Таким образом, чтобы отследить информацию об активности сотрудников секретных служб достаточно просто найти интересующий объект на карте и выбрать один из профилей пользователей, упражняющихся там.

С помощью всего лишь нескольких щелчков мыши, например, выясняется, что высокопоставленный офицер авиабазы, на которой содержится ядерное оружие, делает пробежки по утрам. Он выбегает из дома неподалеку от этой базы и пробегает по нескольким маршрутам. Его любимый путь проходит через лес, но иногда он начинает и заканчивается на автостоянке гораздо дальше. В профиле указано его полное имя.

bellingcat.com

Также авторы публикации отследили американские войска в зеленой зоне в Багдаде, российских солдат в Крыму, военный персонал в заливе Гуантанамо, войска вблизи северокорейской границы.

bellingcat.com

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