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3 декабря • обновлено в 20:27
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"Бороться бесполезно": Жданов рассказал о супер-оружии Украины

1.8т
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Военный эксперт Олег Жданов заявил, что на вооружении армии Украины имеется ракетный комплекс, против которого "бороться бесполезно".

Речь идет о ракетном комплексе "Точка У". Об этом он рассказал OBOZREVATEL.

"Против "Точки У" нет средств борьбы, бороться с ней бесполезно. Ракеты ближней дальности преодолевают системы ПРО беспрепятственно, потому что они не успевают на них реагировать. Ракета летит 6 минут на 300 километров. Все средства ПРО ее видят, но отреагировать никто не успевает", – пояснил эксперт.

Ракетный комплекс "Точка У"

Ракетный комплекс "Точка У"

"Против нее можно применять только лазерное оружие или гиперзвуковое", – заметил Жданов.

В этом контексте он напомнил о том, что "во время войны в Персидском заливе было произведено 169 пусков по Израилю баллистической ракетой Скад R-300, и все 169 были удачными. Через 10 лет командующий НАТО признался, что ни одной ракеты они так и не сбили".

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Эксперт сообщил, что "Точки У" есть на вооружении в бывших союзных республиках, а также у некоторых стран-импортеров советских образцов вооружения.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Ранее стало известно о том, что крылатые ракеты SPEAR-EW европейских компаний Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo смогут уничтожить средства противоракетной и противовоздушной обороны, в частности российские "Панцирь-С1" и С-400. Предполагается, что ракеты облегчат проникновение истребителей четвертого и пятого поколений в воздушное пространство противника, контролируемое средствами ПРО и ПВО.

  • В интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Владимир Путин заявил, что РФ располагает гиперзвуковым оружием, которого "ни у кого нет".

  • Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010), генерал армии Николай Маломуж заявил, что Россия не является мировым лидером в современных разработках гиперзвукового оружия.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Вооружение
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Советское оружие дуракам не подчиняется
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