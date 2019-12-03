"Бороться бесполезно": Жданов рассказал о супер-оружии Украины

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что на вооружении армии Украины имеется ракетный комплекс, против которого "бороться бесполезно".

Речь идет о ракетном комплексе "Точка У". Об этом он рассказал OBOZREVATEL.

"Против "Точки У" нет средств борьбы, бороться с ней бесполезно. Ракеты ближней дальности преодолевают системы ПРО беспрепятственно, потому что они не успевают на них реагировать. Ракета летит 6 минут на 300 километров. Все средства ПРО ее видят, но отреагировать никто не успевает", – пояснил эксперт.

Ракетный комплекс "Точка У"

"Против нее можно применять только лазерное оружие или гиперзвуковое", – заметил Жданов.

В этом контексте он напомнил о том, что "во время войны в Персидском заливе было произведено 169 пусков по Израилю баллистической ракетой Скад R-300, и все 169 были удачными. Через 10 лет командующий НАТО признался, что ни одной ракеты они так и не сбили".

Эксперт сообщил, что "Точки У" есть на вооружении в бывших союзных республиках, а также у некоторых стран-импортеров советских образцов вооружения.

Как писал OBOZREVATEL:

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В интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Владимир Путин заявил, что РФ располагает гиперзвуковым оружием, которого "ни у кого нет".

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010), генерал армии Николай Маломуж заявил, что Россия не является мировым лидером в современных разработках гиперзвукового оружия.

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