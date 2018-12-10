Более 50 млн пострадавших: Google заявил о масштабной утечке данных

Сотрудники корпорации Google заявили о масштабной утечке данных, которая затронула около 52,5 миллионов пользователей.

Как передает пресс-служба, была обнаружена недоработка, из-за которой сторонние разработчики могли получить доступ к персональным данным юзеров соцсети Google+.

ЧП возникло с программным обеспечением, которое было обновлено в ноябре текущего года. При этом в корпорации заявили, что устранили недоработку в течение недели.

Представители Google также отметили, что в связи с произошедшим собираются раньше прекратить работу Google+ для обычных пользователей. Планировалось, что это сделают к августу 2019 года, теперь ожидается, что это произойдет в апреле.

"Мы хотим предоставить пользователям широкие возможности для перехода с потребительского Google+, и в ближайшие месяцы мы продолжим предоставлять пользователям дополнительную информацию, включая способы, которыми они могут безопасно загружать и переносить свои данные", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России завели дело на Google из-за того, что поисковик не подключен к реестру запрещенных в стране интернет-ресурсов.