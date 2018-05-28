Блокировка Telegram: Россия пошла на радикальные меры

Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение популярного мессенджеда Telegram из App Store в России.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Также от Apple потребовали прекратить рассылку сервисных push-уведомлений Telegram пользователям из России.

"Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple Inc, просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов", — сказано в письме.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией РФ тайну переписки. 16 апреля мессенджер стали официально блокировать, но юзеры используют специальные сервисы, чтобы обойти запрет и продолжать пользоваться Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал десятки VPN-сервисов, через которые можно было получить доступ к Telegram.