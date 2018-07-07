Блокировка сайтов в Украине: в ОБСЕ забили тревогу из-за документа

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу законопроекта № 6688 о досудебной блокировке сайтов, поданного в Верховную Раду Украины.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ", - цитирует официальный сайт организации слова представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

По его словам, в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа.

"Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности…", - подчеркнул Дезир.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект №6688 по временной блокировке информационных ресурсов и порекомендовал народным депутатам принять его в первом чтении.