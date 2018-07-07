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Блокировка сайтов в Украине: в ОБСЕ забили тревогу из-за документа

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В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу законопроекта № 6688 о досудебной блокировке сайтов, поданного в Верховную Раду Украины.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ", - цитирует официальный сайт организации слова представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

По его словам, в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа.

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"Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности…", - подчеркнул Дезир.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект №6688 по временной блокировке информационных ресурсов и порекомендовал народным депутатам принять его в первом чтении.

Место
Украина
Объект
ОБСЕ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина - самая свободная страна.
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еще закона нет но уже блокирують.я обьяснял до миномета молота что пашинский фуфло и меня сразу блокирують.так что думаю сбу рпаботаеть не на народ а как всегда кгбэшники под власть.или украина свободна или пашинский ета мразь у руля.и как тама его сынок усе на вооружении.украинцы хватить смотрети на ети рожы старые политическиенадо их в кубышку .молодеж подымайтеси идите в правление страной .незнаю можеть врут но для юли сделали медали на 10 летие договора по газу с чем ее и поздравляю.
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