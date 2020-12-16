Apple готовится изменить смарт-часы: появились патенты

Компания Apple запатентовала новые технологии для своих умных часов Apple Watch.

Как говорится в патентной заявке, "яблочники" намерены разместить в наручном устройстве Touch ID и камеру, которую поставят под дисплеем.

В первом патенте говорится, что Apple намерена интегрировать сканер сканера отпечатков пальцев в боковую кнопку Apple Watch. Аналогичная технология Touch ID сейчас стоит у iPad Air 4-го поколения.

Во второй заявке рассказывается об устройстве с "двухслойным дисплеем". В документе обозначено, что во внутренний слой экрана разместят массив пикселей для отображения изображении. А верхний внешний слой будет становиться прозрачным в указанной области. Такая инновация даст возможность установить камеру и даже LED-вспышку под поверхностью дисплея Apple Watch.

Напомним, что ранее Apple запатентовала устройство, охлаждающее iPhone.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились первые слухи об iPhone 13. Также названы сроки выхода нового iPhone в 2021 году.