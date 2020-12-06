Android-смартфоны перестанут открывать сайты в 2021 году: названа причина

В 2021 году многие смартфоны на базе старых версий операционной системы Android не смогут открывать сайты. Это связано с тем, что один из ведущих мировых центров сертификации Let's Encrypt переходит на формирование подписей с использованием только своего корневого SSL-сертификата.

Поясним, что услугами Let's Encrypt пользуются около 30% всех доменов интернета. Ранее же сертификат ISRG Root X1 был связан промежуточным сертификатом IdenTrust DST Root CA X3 с поддержкой большинства операционных систем. Но по истечении срока действия этого соглашения устаревшие браузеры и ОС перестанут работать с сайтами, использующими сертификаты Let's Encrypt, сказано в пресс-релизе.

Для пользователей смартфонов это означает, что устройства на базе ОС Android 7.1.0 и ниже не смогут загружать сайты, подписанные сертификатом ISRG Root X1. Отмечается, что на конец 2020 года в мире насчитывается около 33,8% таких Android-гаджетов.

"Некоторое программное обеспечение, которое не обновлялось с 2016 года, по-прежнему не доверяет нашему корневому сертификату, ISRG Root X1. В частности, сюда входят версии Android до 7.1.1", – сообщили аналитики Let's Encrypt.

Отмечается, что в качестве альтернативы можно использовать браузер Mozilla Firefox, который сохраняет корневые сертификаты. Однако и он работает лишь на версиях не ниже Android 5.0.

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