Альтернатива такси: в Сингапуре покажут транспорт будущего

Во второй половине 2019 года в Сингапуре испытают электрическое аэротакси. На дроне поместятся двое людей и груз до 160 кг.

Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Volocopter. Дальность полета 18-роторного электрического пассажирского мультикоптера составляет 27 километров, а максимальная скорость — 100 километров в час.

Дрон способен проводить полет в заданную точку в полностью автономном режиме. Первые испытания мультикоптера прошли в беспилотном режиме в 2013 году, а с человеком на борту — в 2016.

До этого Volocopter испытывала свое аэротакси лишь в Германии, где происходит его разработка и сборка, а также в Дубае, с властями которого договорились о развертывании в будущем сервиса аэротакси. Теперь компания объявила о планах начать со второй половины 2019 года испытания в Сингапуре.

Как сообщил ресурс nplus1.ru, разработкой электрических аэротакси занимается множество других компаний, которые используют различные конструкции. Недавно прототип аэротакси классической конструкции испытал британский стартап Vertical Aerospace. Дроны аналогичного типа испытывали китайская EHang и американская Passenger Drone. Кроме того, Airbus провела в начале года первый полет электрического конвертоплана, а Kitty Hawk и Aurora Flight Sciences показали испытания аппаратов с массивом горизонтальных винтов для вертикального взлета и посадки, а также задним толкающим винтом для горизонтального полета.

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