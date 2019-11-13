Могут повредить смартфон: в сети 5G обнаружили серьезные проколы

В мобильной связи пятого поколения 5G обнаружили 11 уязвимостей, которые могут быть использованы для шпионажа и намеренного повреждения смартфонов.

Об этом сообщает Tech Crunch. Отмечается, что слабые места удалось обнаружить исследователям в области безопасности университета Пердью и университета Айовы в США.

Выяснилось, что уязвимости дают возможность отследить местоположение в реальном времени, подделывать аварийные оповещения или скрытно отключить от сети смартфон, подключенный к 5G.

В сети 5G обнаружили серьезные проколы mediasat.info

"Создав вредоносную базовую станцию, злоумышленник может выполнить несколько атак против подключенного целевого смартфона, как шпионского, так и вредоносного характера", – сказано в исследовании.

При этом, подобные атаки могут быть осуществлены любым человеком с практическими знаниями в сфере работы сетей 4G и 5G и недорогим оборудованием.

Результаты исследования были переданы в организацию GSM Association (GSMA), которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру. В компании же заверили, что данные уязвимости являются незначительными в практической сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 1 декабря 2019 года 5G планируют запустить в тестовом режиме в Одессе.

Вице-премьер-министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что новое правительство за ближайшие три года планирует полностью покрыть Украину скоростным интернетом. Через год-два это будет 3G/4G, а дальше в планах и 5G.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!