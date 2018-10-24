3D-принтер спасет мир? Стало известно о важном прорыве ученых

По меньшей мере трем четвертям общего количества коралловых рифов угрожает исчезновение. Только 2016 Большой барьерный риф потерял около 30% своего кораллового покрытия. Поэтому ученые придумали, как решить проблему - печатать их на 3D-принтере.

Об этом сообщило издание Thenextweb.com. В основном усилия по спасению коралловых рифов были направлены на создание заповедных морских участков. Они охраняются, там запрещено рыболовство и другие виды деятельности. Сейчас 1/3 рифов в мире находится под охраной. Однако этот вариант не идеален. Как и пересадка кораллов на рифы.

Возможен выход из ситуации - 3D-печать.

Этот риф состоит из решетки, напечатанной с использованием керамического материала.

фото Alex Goad, Reef Design Lab

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Идея заключается в том, чтобы эти конструкции использовали также фермерские хозяйства, которые выращивают кораллы в коммерческих целях или проводят реставрацию рифов. Так будут возникать новые зоны там, где рифы или исчезли, или их вообще не было.

Недавно один из крупнейших 3D-печатных коралловых рифов разместили на Мальдивах, используя новую технологию Modular Artificial Reef Structures или сокращенно MARS.

фото Alex Goad, Reef Design Lab

Преимущество этих конструкций: для их развертывания не нужны краны и баржи. Блоки, из которых они состоят, могут доставить на дно несколько дайверов. Каждый блок имеет полые части, заполненные морским бетоном и стальной арматурой. Для долговечности.

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