Жители Крыма едут на финал Лиги чемпионов. Но есть проблема, – постпред Порошенко

Футбольные болельщики из Крыма едут на финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Люди, безусловно, едут", - сообщил он.

В то же время он добавил: "К сожалению, у нас есть проблемы с логистикой из Крыма".

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По его словам, "автомобильные перевозки, которые осуществляются с оккупированной территории, на 90% нелегальны, а возможности железнодорожного транспорта в этом направлении ограничены".

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Таким образом, "количество желающих в один день приехать в Киев, а потом вернуться, физически ограничено. Нельзя сказать, что все, кто захотят прибыть, прибудут. К сожалению, это не так. Но люди едут. Ежедневно", - сообщил Бабин.

В этом контексте он рассказал о том, что Представительство президента добивается решения "Укрзализныци" о "надлежащем использовании станции Вадим, где можно пускать дополнительный поезд в Киев". "Мы добьемся этого поезда", - заверил постпред президента.

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Напомним, киевский НСК "Олимпийский" продолжает активную подготовку к финалу Лиги чемпионов, который пройдет на главной арене страны в субботу, 26 мая. В борьбе за трофей сойдутся мадридский "Реал" и "Ливерпуль". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Ранее звезда финала Лиги чемпионов Дуа Липа, которая споет на церемонии открытия, устроила шикарную фотосессию на НСК "Олимпийский", чем вызвала восторг у фанатов.