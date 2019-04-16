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Ювентус – Аякс: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

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Туринский "Ювентус" и амстердамский "Аякс" во вторник, 16 апреля, определят участника 1/2 финала Лиги чемпионов.

После выездной ничьи (1:1) итальянская команда примет сенсационного соперника на поле стадиона "Ювентус Стэдиум". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". Кроме того, прямую трансляцию из Турина проведут российский вещатель "Матч! Футбол 1", белорусский "Беларусь 5. Интернет" и казахстанский "Казахстан".

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Напомним, в другом матче игрового дня сойдутся каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Первая игра принесла выездную победу испанцам – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем между "Ювентусом" и "Аяксом" в Турине в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов были задержаны вооруженные фанаты амстердамской команды.

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Тема
Лига чемпионов
Место
ИталияТурин
Теги
ФК ЮвентусФК Аякс
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