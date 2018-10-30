''Враги Бандера и Шухевич'' возмутили экс-футболиста сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца", а ныне игрок донецкого "Олимпика" Алексей Гай возмущен новыми названиями улиц.

Алексей Гай

"Если бы переименование улучшило жизнь населения Украины... Вот одним словом изменили всю нашу жизнь, то я был бы "за". Я первым бы стоял и говорил: "Давайте быстрее это делать — мы станем лучше". А по факту получается — одна буква, слово, вывеска. Под ней ничего нет. И второе — вопрос же не в том, чтобы переименовать, а во что. Возникает очень много вопросов. Улицы Бандеры, Шухевича. Эти люди были врагами, а сейчас они — герои Украины", - цитирует Гая tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей не верит, что Россия начала войну на востоке Украины.

Недавно фанаты донецкого "Олимпика" жестко отреагировали на приход в клуб Гая,вывесив баннер со словами "Леша – сепар".