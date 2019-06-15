Во сколько финал чемпионата мира по футболу U-20: все трансляции

Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира по футболу среди 20-летних. В решающем поединке мундиаля наши юноши сразятся со сверстниками из Южной Кореи.

Украина - Южная Корея

Матч состоится в субботу, 15 июня, на стадионе "Видзев" в Лодзе (Польша).

ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ U-20

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В Украине противостояние сильнейших футбольных молодежных сборных планеты в прямом эфире покажет "UA:Перший"

Также за всеми подробностями в HD-качестве можно было следить на цифровой платформе sport.suspilne.media.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

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