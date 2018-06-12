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"Ветпаспорт быстро делают": в сети смеются над россиянином-Монсоном

1.6тЧитать новость на украинском

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, известный своей любовью к "русскому миру", получил российский паспорт в Московской области.

Соответствующее видео обнародовало "РИА Общество" в Facebook, под которым сообщается, что боец ММА зачитал присягу на языке оригинала.

В сети бурно отреагировали на данную новость. Пользователи высмеяли новоиспеченного россиянина.

"Ветеринарный паспорт всегда быстро делают", "+1 свинособака", "Опять позерство, вместо дел", "Фото с обезьянкой: Джеффри Монсон получил российский паспорт", – отметили в сети.

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Некоторые напомнили о несправедливости по отношению к обычным гражданам, которые пытаются получить документы и бегают по инстанциям.

"А простые русские люди, которых в 91 кинули, годами ходят по миграционкам, п*доры конченные", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону российского гражданства в конце мая. В сети посмеялись над тем, как американец пытался сказать, что счастлив, по-русски.

Персона
Джефф Монсон
Место
Россия
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