Валуев на крещение нырнул в полынью с обогревом: спортивные итоги 19 января

Валуев опозорился во время крещенского купания, а Ломаченко поставили ультиматум. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 января.

Кроме того, трансфер Коноплянки сорвался из-за экс-игрока "Динамо" и предательницу Украины обломали из-за допинг-скандала с Россией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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