В сети показали бой Усик - Джошуа: спортивные итоги 13 декабря

Три нокдауна и нокаут: в сети показали симуляцию боя Усик – Джошуа, а СМИ сообщили о решении Суркиса по Михайличенко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 декабря.

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