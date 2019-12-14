В сети показали бой Усик - Джошуа: спортивные итоги 13 декабря

Три нокдауна и нокаут: в сети показали симуляцию боя Усик – Джошуа, а СМИ сообщили о решении Суркиса по Михайличенко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 декабря.
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