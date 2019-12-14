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14 декабря • обновлено в 10:21
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В сети показали бой Усик - Джошуа: спортивные итоги 13 декабря

2.4т
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Три нокдауна и нокаут: в сети показали симуляцию боя Усик – Джошуа, а СМИ сообщили о решении Суркиса по Михайличенко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 декабря.

В сети показали бой Усик - Джошуа: спортивные итоги 13 декабря

Кроме того, Кипр обогнал Украину в таблице коэффициентов УЕФА и "Александрия" забила один из лучших голов Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов
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