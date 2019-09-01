В России утонул чемпион мира по плаванию: спортивные итоги 31 августа

Чемпион мира по плаванию утонул в России и Ярмоленко забил фантастический гол в Англии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 31 августа.
Кроме того, фанаты в Лондоне окружили Усика и заставили выполнить их просьбу, а киевлянин посетил "Донбасс Арену" и рассказал, как умирает стадион. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Чемпион мира по плаванию утонул в России: подробности смерти
Впервые в году! Ярмоленко забил фантастический гол в Англии
Фанаты в Лондоне окружили Усика и заставили выполнить их просьбу - опубликовано видео
Мухи, кал, г*вно и пчелы: обиженный Усик выдал новый стих
В боксерском бою украинца и русского предсказали войну
"Призрак": киевлянин посетил "Донбасс Арену" и рассказал, как умирает стадион
Российские хоккеисты устроили жесткую массовую драку
В гонке Формулы-2 произошла кошмарная смертельная авария
Дочь Кафельникова случайно показала свое скандальное фото
Украинское дерби на US Open завершилось неожиданно быстро
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!