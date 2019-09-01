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В России утонул чемпион мира по плаванию: спортивные итоги 31 августа

1.1т Читать материал на украинском

Чемпион мира по плаванию утонул в России и Ярмоленко забил фантастический гол в Англии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 31 августа.

В России утонул чемпион мира по плаванию: спортивные итоги 31 августа

Кроме того, фанаты в Лондоне окружили Усика и заставили выполнить их просьбу, а киевлянин посетил "Донбасс Арену" и рассказал, как умирает стадион. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Решетников Александр
Решетников Александр
Мельдоний закончился.
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