Заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник.

Об этом сообщила внучка Михаила Инна Рутковская, которая занималась сбором денежных средств на операцию дедушке. Угрюмов нуждался в хирургическом вмешательстве на кровеносных сосудах.

Михаил Угрюмов gofundme.com

"К сожалению, после 14 дней борьбы и трех дней в отделении интенсивной терапии скончался мой дедушка Миша Угрюмов. Это произошло сегодня, 8 апреля в 7 утра по украинскому времени. Спасибо всем за помощь в борьбе, за теплые слова и пожелания. Тем, кто знал моего дедушку, я надеюсь, вы всегда будете помнить его забавным, милым, добрым, но сильным человеком, каким он и был", — написала Рутковская на платформе gofundme.com.

Сообщение Рутковской на сайте gofundme.com.

На протяжении тренерской карьеры Угрюмов много лет работал со сборными Испании и Великобритании. В последние годы он работал в Киеве.

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