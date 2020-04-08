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9 апреля • обновлено в 01:22
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В Киеве умер заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов

4.4т
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Заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник.

Об этом сообщила внучка Михаила Инна Рутковская, которая занималась сбором денежных средств на операцию дедушке. Угрюмов нуждался в хирургическом вмешательстве на кровеносных сосудах.

Михаил Угрюмов

Михаил Угрюмов

gofundme.com

"К сожалению, после 14 дней борьбы и трех дней в отделении интенсивной терапии скончался мой дедушка Миша Угрюмов. Это произошло сегодня, 8 апреля в 7 утра по украинскому времени. Спасибо всем за помощь в борьбе, за теплые слова и пожелания. Тем, кто знал моего дедушку, я надеюсь, вы всегда будете помнить его забавным, милым, добрым, но сильным человеком, каким он и был", — написала Рутковская на платформе gofundme.com.

Сообщение Рутковской на сайте gofundme.com.

Сообщение Рутковской на сайте gofundme.com.

На протяжении тренерской карьеры Угрюмов много лет работал со сборными Испании и Великобритании. В последние годы он работал в Киеве.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
плавание
Место
Украина Киев
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Так коронавирус или нет ?
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