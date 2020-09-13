В Иране казнен чемпион страны: спортивные итоги 12 сентября

В Иране после пыток казнили чемпиона страны, а непобедимый украинский боксер нокаутировал россиянина в Екатеринбурге.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 12 сентября.
Кроме того, фанатка команды Ярмоленко покорила болельщиков во время футбольного матча и Редкач выложил фото обнаженной девушки и обратился из-за проституток к Тищенко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
В Иране после пыток казнили чемпиона страны
Непобедимый украинский боксер нокаутировал россиянина в Екатеринбурге. Видео
МОК шокирован казнью чемпиона в Иране
Фанатка команды Ярмоленко покорила болельщиков во время футбольного матча
Редкач выложил фото обнаженной девушки и обратился из-за проституток к Тищенко
Свитолиной – 26: в сети вспомнили самые откровенные фото теннисистки
Шевченко сказал, что нужно сделать Зозуле ради сборной Украины
Европа руководит Украиной, все за нас решает. Теперь хочет разобрать Беларусь, – Ващук
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!