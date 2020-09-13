В Иране казнен чемпион страны: спортивные итоги 12 сентября

В Иране после пыток казнили чемпиона страны, а непобедимый украинский боксер нокаутировал россиянина в Екатеринбурге.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 12 сентября.

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