В "ДНР" устроили истерику из-за Ракицкого: спортивные итоги 5 марта

В "ДНР" устроили истерику из-за решения Шевченко по Ракицкому и соперник Усика сделал неожиданное заявление. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 5 марта.

Кроме того, бразильский предатель "Динамо" оконфузился со сборной Украины, и появились новые детали возвращения Кличко в бокс. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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