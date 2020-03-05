Сотрудников "Аякса" изолировали из-за коронавируса

Бывший футболист "Ювентуса", "Ливерпуля" и сборной Дании, а ныне помощник главного тренера "Аякса" Кристиан Поульсен изолирован до 13 марта после общения с больным коронавирусом.

Кристиан Поульсен (справа) ANP

Как сообщает De Telegraaf, вместе с Поульсеном на карантине находятся еще физиолог Алессандро Шенмейкер и один из физиотерапевтов. Все трое в прошлую пятницу были на дне рождения, после чего у одного из гостей праздника был обнаружен коронавирус.

"Это правда, что трех сотрудников клуба поместили на домашний карантин. У них пока нет никаких симптомов. Если так будет продолжится до четверга, сотрудники смогут возобновить свою работу в клубе", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что это лишь обычная предосторожность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые отменила соревнования из-за эпидемии коронавируса.

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