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17 апреля • обновлено в 09:13
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Уткин и Соловьев снова оскорбили друг друга: спортивные итоги 16 апреля

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Российские журналисты Василий Уткин и Владимир Соловьев продолжили перепалку в сети, а экс-игрок "Динамо" Олег Саленко объяснил конфликт с киевской полицией.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 16 апреля.

Кроме того, российский чемпион мира по биатлону сменил гражданство. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Ирина Морозюк Олег Блохин Олег Саленко Владимир Соловьев Василий Уткин
Тег
ФК Динамо Киев
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