Уткин и Соловьев снова оскорбили друг друга: спортивные итоги 16 апреля

Российские журналисты Василий Уткин и Владимир Соловьев продолжили перепалку в сети, а экс-игрок "Динамо" Олег Саленко объяснил конфликт с киевской полицией.

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Кроме того, российский чемпион мира по биатлону сменил гражданство. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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