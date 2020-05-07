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7 мая • обновлено в 09:35
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Усик высказался за дружбу с россиянами: спортивные итоги 6 мая

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Украинский боксер Александр Усик решительно высказался о дружбе с россиянами и тут же получил разнос от теннисиста Сергея Стаховского.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 6 мая.

Кроме того, футболист Роман Зозуля мощно обратился к украинцам. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Роман Зозуля Александр Емельяненко Сергей Стаховский Василий Ломаченко Александр Усик
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