Усик в кофте с флагом Украины станцевал с Поляковой

Украинский боксер Александр Усик и певица Оля Полякова приняли участие в "Руханке", которая проходит в рамках Всеукраинской школы онлайн во время карантина.

Вместе с ведущей Анной Домнич они зажигательно станцевали под песню Поляковой, Потапа и Олега Винника под названием "Свят! Свят! Свят!" Видео танца появилось на общем Instagram-канале Усика и Василия Ломаченко.

Александр Усик, Оля Полякова и Анна Домнич

Отметим, что боксер пришел на передачу в кофте с украинским флагом.

Усик уже не впервые принимает участие в "Руханке". В начале апреля он вместе с гимнасткой Натальей Годунко провел зарядку для детей, показав им несколько упражнений для поддержания тела в тонусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядели бы Усик, Ломаченко и Владимир Кличко, если бы были женщинами.

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