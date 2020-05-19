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19 мая • обновлено в 13:43
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Усик в кофте с флагом Украины станцевал с Поляковой

6.2т
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Украинский боксер Александр Усик и певица Оля Полякова приняли участие в "Руханке", которая проходит в рамках Всеукраинской школы онлайн во время карантина.

Вместе с ведущей Анной Домнич они зажигательно станцевали под песню Поляковой, Потапа и Олега Винника под названием "Свят! Свят! Свят!" Видео танца появилось на общем Instagram-канале Усика и Василия Ломаченко.

Александр Усик, Оля Полякова и Анна Домнич

Александр Усик, Оля Полякова и Анна Домнич

Отметим, что боксер пришел на передачу в кофте с украинским флагом.

Усик уже не впервые принимает участие в "Руханке". В начале апреля он вместе с гимнасткой Натальей Годунко провел зарядку для детей, показав им несколько упражнений для поддержания тела в тонусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядели бы Усик, Ломаченко и Владимир Кличко, если бы были женщинами.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Оля Полякова Александр Усик
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