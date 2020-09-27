Украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом: спортивные итоги 26 сентября

Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом и защитил чемпионский пояс, а Луческу рассказал о "тяжелой ситуации" в "Динамо".

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Кроме того, американский боксер победил "нокаутом года" в первом раунде и знаменитые сестры-серфингистки занялись продажей контента для взрослых. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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