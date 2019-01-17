Украинская чемпионка снялась голой: спортивные итоги 16 января

Знаменитая украинская чемпионка снялась полностью голой и названы соперники Ломаченко на ближайшие два боя. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 16 января.

Кроме того, экс-тренер сборной Украины отшил работодателей из России, появился откровенный рассказ жены нокаутированного Гвоздиком боксера, а Срна увидел Усика в форме "Динамо" и не сдержался. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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