Украинец Михайлюк установил грандиозный рекорд в США

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел фантастический поединок в Лиге развития НБА — официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации США.

Святослав Михайлюк NBA G League

Украинский защитник "Саут Бей Лейкерс" помог своей команде победить "Северную Аризону" (119:114), установив рекорд результативности сезона в Д-Лиге. Украинец за 34 минуты проведенных на паркете набрал 47 очков.

Команда, где играет Свят, полностью доминировала три четверти, но в заключительном отрезке расслабилась, едва не упустив победу. Лишь потрясающие снайперские способности нашего соотечественника спасли команду от обидного поражения.

Михайлюк забил 11/14 двухочковых, 5/9 трехочковых и 10/11 штрафных, подобрал 2 подбора, отдал 2 передачи. совершил 2 перехвата и поставил 1 блок-шот. В пассиве баскетболиста сборной Украины 3 потери и 1 фол.

Svi Mykhailiuk facturó 47 puntos para los South Bay Lakers hoy, con “solamente” 5 triples, su mejor arma. Mykhailiuk todavía no encuentra un equilibrio, le falta para jugar en los Lakers pero es demasiado bueno para la filial. pic.twitter.com/YRN4tb7ksC — 𝙏 𝙄 𝙍 𝙊 𝙇 𝙄 𝘽 𝙍 𝙀 🏀 (@tirolibreNBA) 30 декабря 2018 г.

Новости Украинец Михайлюк обновил рекорд в НБА

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