Украинец Михайлюк установил грандиозный рекорд в США

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел фантастический поединок в Лиге развития НБА — официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации США.

Украинский защитник "Саут Бей Лейкерс" помог своей команде победить "Северную Аризону" (119:114), установив рекорд результативности сезона в Д-Лиге. Украинец за 34 минуты проведенных на паркете набрал 47 очков.

Команда, где играет Свят, полностью доминировала три четверти, но в заключительном отрезке расслабилась, едва не упустив победу. Лишь потрясающие снайперские способности нашего соотечественника спасли команду от обидного поражения.

Михайлюк забил 11/14 двухочковых, 5/9 трехочковых и 10/11 штрафных, подобрал 2 подбора, отдал 2 передачи. совершил 2 перехвата и поставил 1 блок-шот. В пассиве баскетболиста сборной Украины 3 потери и 1 фол.

https://t.co/UAoHEww8Aa. 👏👏👏@Lakers assignee Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) tied the 2018-19 #NBAGLeague season-high in scoring with a CAREER-HIGH 47 PTS for the @SouthBayLakers on Saturday night 😱@KUHoops ↗️ @Lakers ➡️ @SouthBayLakers pic.twitter.com/xHKl9rFoCJ