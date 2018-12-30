Украинец Михайлюк установил грандиозный рекорд в США

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел фантастический поединок в Лиге развития НБА — официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации США.
Святослав Михайлюк
NBA G League
Украинский защитник "Саут Бей Лейкерс" помог своей команде победить "Северную Аризону" (119:114), установив рекорд результативности сезона в Д-Лиге. Украинец за 34 минуты проведенных на паркете набрал 47 очков.
Команда, где играет Свят, полностью доминировала три четверти, но в заключительном отрезке расслабилась, едва не упустив победу. Лишь потрясающие снайперские способности нашего соотечественника спасли команду от обидного поражения.
Михайлюк забил 11/14 двухочковых, 5/9 трехочковых и 10/11 штрафных, подобрал 2 подбора, отдал 2 передачи. совершил 2 перехвата и поставил 1 блок-шот. В пассиве баскетболиста сборной Украины 3 потери и 1 фол.
https://t.co/UAoHEww8Aa. 👏👏👏@Lakers assignee Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) tied the 2018-19 #NBAGLeague season-high in scoring with a CAREER-HIGH 47 PTS for the @SouthBayLakers on Saturday night 😱@KUHoops ↗️ @Lakers ➡️ @SouthBayLakers pic.twitter.com/xHKl9rFoCJ— NBA G League (@nbagleague) 30 декабря 2018 г.
Svi Mykhailiuk facturó 47 puntos para los South Bay Lakers hoy, con “solamente” 5 triples, su mejor arma. Mykhailiuk todavía no encuentra un equilibrio, le falta para jugar en los Lakers pero es demasiado bueno para la filial. pic.twitter.com/YRN4tb7ksC— 𝙏 𝙄 𝙍 𝙊 𝙇 𝙄 𝘽 𝙍 𝙀 🏀 (@tirolibreNBA) 30 декабря 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Святослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).
Защитник начал выступать за сборную Украины в 2013 году, приняв участие в чемпионате Европы по баскетболу среди игроков до 16 лет. На турнире баскетболист набирал по 25,2 очка за игру и делал 8 подборов и 3,4 передачи, а в итоге был включён в сборную всех звёзд турнира.
В 2014 году он в составе уже основной сборной Украины играл на чемпионате мира по баскетболу в Испании. В 2016 году Михайлюк выступил за молодёжную сборную Украины на чемпионате мира в Хельсинки. На турнире Святослав стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру по 14,9 очка. Кроме того, он делал по 5,6 подбора, 2,7 передачи и 2,1 перехвата за игру.
В 2014 году Михайлюк поступил в Канзасский университет, где стал выступать за местную баскетбольную команду. На первом году обучения он в пяти из семи первых игр сезона выходил в стартовом составе, проводя на паркете в среднем по 21,3 минуты.
Михайлюк перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс" в июле этого года, согласовав трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов.
Оофициальный дебют Михайлюка в НБА состоялся 23 октября в матче против "Сан-Антонио Сперс".
Святослав отлично зарекомендовал себя в матчах за "Лейкерс" в Летней лиге НБА, набирая в среднем 13,2 очков при точности 37,5% из-за дуги в пяти играх в Лас-Вегасе и Сакраменто. Он в сумме набрал 32 очка и забил шесть трехочковых в двух играх в Лас-Вегасе.