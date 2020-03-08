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Украина сотворила грандиозную сенсацию на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 7 марта

1.8т
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Украина сенсационно взяла "серебро" в эстафете Кубка мира по биатлону и "бурный секс" знаменитого футболиста попал в сеть и вызвал насмешки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 марта.

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Новости спорта

Кроме того, Украина добыла историческую победу на Кубке Дэвиса, а Хабиб устроил провокацию на дуэли взглядов перед боем с Фергюсоном. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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