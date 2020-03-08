Украина сотворила грандиозную сенсацию на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 7 марта

Украина сенсационно взяла "серебро" в эстафете Кубка мира по биатлону и "бурный секс" знаменитого футболиста попал в сеть и вызвал насмешки.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 марта.
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Кроме того, Украина добыла историческую победу на Кубке Дэвиса, а Хабиб устроил провокацию на дуэли взглядов перед боем с Фергюсоном. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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