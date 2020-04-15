"Трус! Хочу унизить тебя!" Уткин вызвал на баттл пропагандиста Соловьева

Российский комментатор Василий Уткин бросил вызов пропагандисту Владимиру Соловьеву после перепалки в сети и предложил тому провести Versus Battle.

Журналист заявил, что хочет унизить коллегу, и выразил уверенность в отказе оппонента от встречи.

"Хлопотливая тетенька, мерзкая карлица, соловьиный помет… А меня так мало. Но дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного словесного боя. Выходи, попробуй себя защитить. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю. Как тебя задел один твит, а? И ты точно совершенно засс*шь. У тебя нет выхода, ты трус", – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили зарубу в сети, вспомнив о Киеве.

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