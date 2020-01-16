Юная украинка победно дебютировала на Australian Open

Украинские теннисистки 16-летняя Дарья Лопатецкая и 19-летняя Катарина Завацкая вышли в полуфинал квалификации Australian Open, а 17-летняя Марта Костюк свой матч проиграла.

Лопатецкая выиграла свой первый матч во взрослом разряде на турнирах Большого Шлема, уверенно победив швейцарку Конни Перрин (6:2, 6:2), которая занимает 204-е место в рейтинге WTA. Стоит отметить, что украинка вернулась на корт после длительного восстановления от тяжелой травмы колена. Ее следующей соперницей станет Кэтти Макнелли (№ 116 в рейтинге WTA).

Дарья Лопатецкая ukropnews24.com

107-я ракетка мира Завацкая не без труда взяла верх над китаянкой Ма Шуюэ. Для выхода в полуфинал квалификации, где она сыграет с американкой Сачией Викери (№ 151 в рейтинге WTA), украинской теннисистке пришлось играть третий сет – 6:3, 0:6, 6:2.

Что касается Марты Костюк, то она закончила свои выступления на турнире, проиграв россиянке Наталье Вихлянцевой (5:7, 2:6), которая является 112-й ракеткой мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал престижного турнира в Австралии.

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