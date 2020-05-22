Главная Новости
22 мая • обновлено в 17:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

В Австралии умер легендарный теннисист Эшли Купер

Читать материал на украинском

Легендарный австралийский теннисист Эшли Купер, на счету которого было четыре победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, умер в возрасте 83 лет.

Как сообщает издание Reuters, он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Его карьера продолжалась с 1953 по 1962 год. За это время он дважды выигрывал Australian Open (1957, 1958) и по одному разу побеждал на Уимблдоне (1958) и US Open (1958). Купер является одним из 11 теннисистов, которым удалось выиграть три турнира Большого шлема за один год.

Эшли Купер

Эшли Купер

Tennis Australia

На его счету также четыре победы на турнирах Большого шлема в парном разряде и выигрыш Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии в 1957 году. Он вошел в Международный зал теннисной славы в 1991 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер легендарный испанский теннисист Андрес Химено.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Wimbledon" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Wimbledon US Open Australian Open
Место
Австралия Мельбурн
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Спорт Теннис

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Hard Legion
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Шальке
VS
Аугсбург
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Майнц
VS
Лейпциг
Инд. тотал Лейпцига больше 2
1.70 Сделать ставку
Кельн
VS
Фортуна
Победа Кельна
1.86 Сделать ставку
Дармштадт
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули больше 1
1.70 Сделать ставку
Оснабрюк
VS
Ганновер
Победа Оснабрюка с форой (0)
2.12 Сделать ставку