Украинские теннисистки восхитили сеть фото с вечерники перед супертурниром

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская засветились на вечеринке-открытии супертурнира в Индиан-Уэллсе (США). Наши спортсменки восхитили сеть необычными нарядами.

Свитолина появилась на мероприятии в паре со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом. Первая ракетка Украины оделась в черное, скомбинировав кофточку с одним открытым плечом с меховой юбкой.

Ястремская отдала предпочтение спортивному стилю, нарядившись в удобные джинсы и жилетку, дополнив образ кроссовками.

Цуренко для вечеринки выбрала официальный стиль, надев классический брючный черный костюм.

Несмотря на разные стили, болельщики пришли в восторг от имиджа спортсменок.

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал сотый титул в карьере, обыграв в финале турнира в Дубае Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

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